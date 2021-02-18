بعد 4 سنوات أمام شواطئ الإمارات.. بحارة الناقة

2021/02/18 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه طاقم ناقلة نفط البقاء 4 سنوات في عرض البحر، حيث لم تطأ أقدامهم اليابسة بعد أن واجه مالك السفينة مشاكل مالية، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان".

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