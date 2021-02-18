2021/02/18 | 09:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما قاله سفير العراق لدى الامم المتحدة في مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما قاله سفير العراق لدى الامم المتحدة في مجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).