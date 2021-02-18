أسعار النفط ترتفع مجدداً وبرنت يحقق أعلى مستوى له منذ عام

2021/02/18 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتتجاوز في غالبية أنواعها حاجز الستين دولاراً للبرميل الواحد.

وتجاوز سعر برميل النفط من خام برنت، اليوم الخميس، حاجز الـ 65 دولاراً، محققاً أعلى سعر له منذ قرابة العام.

يتبع.



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