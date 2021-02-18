استشهاد وإصابة 8 من الحشد الشعبي بتعرض داعشي فجر اليوم في ديالى - عاجل

2021/02/18 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

انهت قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي، الخميس، التعرض الإرهابي الذي شنه فلول “داعش” الاجرامي شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وتمكنت قوات اللواء من دحر العناصر الإرهابية المهاجمة واجبارهم على الفرار خائبين مندحرين.

وقد اسفر التعرض الإرهابي عن استشهاد ثلاثة مقاتلين الذين ارتقوا خلال التصدي للتعرض الإرهابي واصابة خمسة آخرين.

وكانت قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تصدت في وقت سابق لتعرض شنه فلول “داعش” الإجرامي شمال خانقين.

وقامت مجموعة “داعشية” إجرامية بشن تعرض على نقطة أمنية تابعة للواء 28 بالحشد الشعبي تبعد 28 كم شمال خانقين بواسطة أسلحة متوسطة قبل ان تتصدى لهم قوات اللواء .

يتبع.



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