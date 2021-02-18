العراق.. الكشف عن حقيقة التوجه نحو الحظر الشامل والإغلاق التام

2021/02/18 | 09:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





اوضح مدير قسم الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة رياض الحلفي، ان الحظر الجزئي سيتم تطبيقه لمدة ا...

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