الحشد الشعبي ينهي التعرض الإرهابي شمال خانقين بدحر “الدواعش”

2021/02/18 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انهت قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي، الخميس، التعرض الإرهابي الذي شنه فلول “ داعش” الاجرامي شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء تمكنت من دحر العناصر الإرهابية المهاجمة واجبارهم على الفرار خائبين مندحرين”.

وأضاف البيان أن “التعرض الإرهابي اسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين الذين ارتقوا خلال التصدي للتعرض الإرهابي واصابة خمسة آخرين”.

وكانت قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تصدت في وقت سابق لتعرض شنه فلول “ داعش” الإجرامي شمال خانقين بمحافظة ديالى، حيث قامت مجموعة “داعشية” إجرامية بشن تعرض على نقطة أمنية تابعة للواء تبعد 28 كم شمال خانقين بواسطة أسلحة متوسطة.



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