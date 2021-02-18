نواب ينتقدون تردي الواقع الخدمي في البلاد وسط تجاهل الحكومة لاهم متطلبات الشعب

2021/02/18 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص ..انتقد عدد من النواب، تردي الواقع الخدمي في البلاد، وخاصة مايتعلق بملفات النفط والطاقة والاتصالات والوضع المعيشي في ظل ارتفاع الاسعار.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس يابر لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الملاحظات سجلت على اداء وزارتي النفط والكهرباء وهناك توجه لاستضافة الوزراء والمسؤولين المقصرين داخل البرلمان، خاصة ان هناك تردي كبير في واقع الطاقة تتحمل مسؤوليته الوزارات المعنية وكذلك المحافظين”.من جهة اخرى، اكدت عضو لجنة الخدمات منار عبد المطلب لـ /المعلومة/، ان “قطاع الاتصالات لم يكن له مردود جيد للدولة في ظل تردي واقع الخدمات التي يقدمها، فضلا عن ان شركات الهاتف النقال لم تسدد مابذمتها من ديون الى خزينة الدولة”.من جهته اوضح النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان لـ /المعلومة/، ان “هناك امتعاض كبير من قبل اهالي المحافظات الوسطى والجنوبية بسبب تردي الواقع الخدمي، وهو امر تتحمل مسؤوليته الحكومات المحلية”.



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