الوطني الكوردستاني: فقرتان نختلف فيهما مع بغداد بشأن الموازنة

2021/02/18 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الخميس، عن نقاط خلاف جوهرية بين وفد الإقليم وبغداد بشأن حسم الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021.

وقال آلي، في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، اليوم، 18 شباط 2021، إنه "لم يحدث أي جديد بخصوص المفاوضات الحالية، للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل"، مبينا ان "الوضع على ما هو عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية بشأن فقرتين من قانون الموازنة".

وأضاف، أنه "في ظل الوضع الحالي، نتوقع استمرار المفاوضات للأسبوع المقبل، ويبقى كل شيء واردا بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الإقليم لتسليم كامل النفط إلى بغداد، التي تطلب أن تكون جميع صادرات الإقليم بإشرافها".

وكانت مصادر برلمانية أفادت بأن حسم إقرار موازنة 2021 في مجلس النواب رهن بالاتفاق على حصة إقليم كردستان فيها، وبينت المصادر أن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والكتل السياسية من جهة ووفود حكومة الإقليم ستستمر خلال الأسبوع المقبل.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، ان "المسألة المتبقية بمشروع قانون الموازنة، تتعلق بحصة الإقليم"، مشيرا الى أن "المكون الكردي بما في ذلك المعارضة، يقبل بالنص الحكومي الذي تم الاتفاق عليه لكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على تعديل هذه الفقرة او استبدالها بنص جديد".

وبين حمه رشيد، أنه "من الممكن حسم هذا الموضوع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأنه سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة (اليوم الخميس) أو مطلع الاسبوع المقبل".

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