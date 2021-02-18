الياسري يكشف سبب عدم إنجاز الطريق الرابط بين النجف والسعودية حتى اللحظة

2021/02/18 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، أن العمل جار على انجاز اعمال المرحلتين الاولى والثانية من الطريق البري الذي يربط محافظة النجف بالسعودية.

وقال الياسري، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 18 شباط 2021، إن "الحكومة المحلية تتابع بجدية تنفيذ هذا المشروع الحيوي"، مبينا ان "سبب التأخير يعود إلى الازمة المالية والحرب على داعش الارهابية في العام 2014 وهو العام نفسه الذي احالت فيه وزارة الاعمار والاسكان المشروع للتنفيذ".

واوضح ان "هذا الطريق سيكون متاحا لحجاج بيت الله الحرام الذين يسلكون الطرق البرية، وهو يختصر جزءا كبيرا من المسافة التي يقطعها الحجاج عن طريق منفذ عرعر الحدودي".

كما اعرب عن امله في "ان يحدث هذا المشروع نقلة اقتصادية كبيرة للمحافظة لانه سيخدم الكثير من المشاريع الزراعية والصناعية والسكنية في تلك المنطقة، ويكون هناك انفتاح كبير من قبل المحافظة على هذه المناطق بسبب وجود هذا الطريق الحيوي".

وبحسب مدير شعبة الطرق والجسور في المحافظة حيدر حامد عطشان، فان "الطول الكلي للطريق يبلغ 239 كم تنفذه وزارة الاعمار والاسكان على مراحل بكلفة اجمالية تصل الى 168 مليار دينار، وقد تمت احالة مرحلتين من هذا الطريق بطول 50 كم لكل مرحلة".

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