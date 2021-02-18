بورتو يهزم يوفنتوس في دوري الابطال

2021/02/18 | 09:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

حقق نادي بورتو البرتغالي، انتصارًا تاريخيًا على يوفنتوس الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب “الدراجاو”، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس لم يلعب بشكل جيد في المباراة، على مدار الـ90 دقيقة، عدا الربع ساعة الأخيرة، حيث لم يظهر الفريق بأي خطورة هجومية، كما أنه كان يُعاني دفاعيًا أمام الكاميروني موسى ماريجا وزملائه.

رغم تلك الخسارة يوفنتوس لا يزال لديه قدرة على التأهل لربع النهائي، حيث سيكون بحاجة للفوز بهدف واحد فقط، في مباراة الإياب والتي ستُقام في مارس القادم.

الهدف الأول في المباراة، جاء مُبكرًا للغاية بعد دقيقة وثلاث ثوانٍ فقط، عبر الإيراني مهدي طارمي، بعد خطأ فادح في التمرير من بنتانكور لـ تشيزني الذي لم يلحق بالكرة، ليحصل طارمي على الكرة ويسددها في مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 40، كاد الفرنسي، أدريان رابيو، أنّ يحرز هدف التعادل لـ يوفنتوس، بمقصية رائعة ولكن حارس مرمى أصحاب الأرض، تقدم أمام أقدام النجم الفرنسي.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ أصحاب الأرض، الضيوف بهدف ثانٍ في وقتٍ مُبكر مرة أخرى بالدقيقة 46، عبر موسى ماريجا بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي السيدة العجوز، حيث حصل ماريجا على الكرة من زميله ويلسون ويتوغل داحل منطقة الجزاء ويسدد في شباك تشيزني، وسط غضب عارم من كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة 82، قلص كيزا النتيجة لـ يوفنتوس، ليُعيد الأمل للسيدة العجوز في العبور إلى ربع النهائي، حيث جاء الهدف بعد توغل من أدريان رابيو على الجهة اليسرى، ثم أرسل الكرة لـ القادم من الخلف عبر الجهة اليمنى كيزا ليسددها قوية في مرمى حارس بورتو.



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