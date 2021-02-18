2021/02/18 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، امتلاك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لملفات فساد لكنه لا يقدمها للجهات المختصة، مشيرا إلى أن محاسبة المسؤولين الكبار عن الفساد ستعيد الثقة بالنظام السياسي.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب خالد الجشعمي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مكافحة الفساد في العراق مهمة سهلة وان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يمتلك ملفات فساد كبيرة لكنه لا يقدمها”.

وأضاف الجشعمي، أن “محاسبة المسؤولين الكبار عن الفساد ستعيد الثقة بالنظام السياسي”، مشيرا إلى أن “الفساد تسبب بعزوف نسبة كبيرة من العراقيين عن الانتخابات”.

ولفت إلى أن “العراقيين يشعرون بخيبة أمل جراء الفساد المستشري”، موضحا أن “النظام الحالي حقق إنجازات كثيرة لكنه شهد فسادا كبيرا”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: الكاظمي يمتلك ملفات فساد كبيرة لكنه لا يقدمها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: الكاظمي يمتلك ملفات فساد كبيرة لكنه لا يقدمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).