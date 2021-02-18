مركبة ناسا الأكثر تطورا تستعد للهبوط على المريخ

2021/02/18 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اقتربت مركبة الفضاء"برسيفيرانس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا من نهاية رحلتها إلى المريخ التي بدأت قبل حوالي سبعة أشهر وقطعت خلالها 470 مليون كيلومتر، حيث تستعد لمحاولة هبوط محفوفة بالمخاطر على الكوكب الأحمر.

والمركبة هي أكثر مختبر آلي تطورا في علم الأحياء الفلكي يتم إطلاقه إلى عالم آخر.

وتشق المركبة الفضاء قاطعة آخر 240 ألف كيلومتر من رحلتها، في طريقها للهبوط المنتظر ،اليوم الخميس ،داخل حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

وقال مديرو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والواقع قرب لوس أنغليس يوم الأربعاء إنهم يأملون في وصول المركبة الجوالة، التي تضم ست إطارات وتضاهي في الحجم عربة رياضية متعددة الأغراض، بسلام إلى سهل منبسط وسط المنحدرات الشاهقة على حافة دلتا نهر قديم.

ويأمل المهندسون في تأكيد العملية، وربما تلقي أول صورة للسطح، بعد قليل من الهبوط المنتظر في الساعة 2055 بتوقيت غرينتش، من إشارات تنقلها إلى الأرض واحدة من عدة مركبات في مدار المريخ..

المصدر – سكاي نيوز

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