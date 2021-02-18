2021/02/18 | 09:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقون النيابية: رفضنا توجها لاعادة الارهابيين من الحسكة الى العراق

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، رفض القوى الوطنية والاجهزة الامنية لاعادة الارهابيين وعوائلهم من الحسكة في سورية الى العراق، لافتا الى ان كتلته فضلا عن كتل وطنية اخرى طالبت باعدام المحكومين وعدم الابقاء عليهم داخل السجون.

وقال البلداوي ان “هناك اشخاص قتلوا المئات من الشعب العراقي مايزالون داخل السجون، اذ لايمكن الابقاء على هؤلاء (المسوخ) من دون اتخاذ قرار يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على اعدامهم”.

واضاف ان “الارهابيين لن يتوبوا ولن يتنازلوا عن الفكر الاجرامي الذي مارسوه ونفذوه بحق الشعب العراقي، وبالتالي فان الحذر الحذر من عودتهم او عودة عوائلهم للعراق”.

وبين ان “القاتل يجب ان يقتل تنفيذا لشريعة الله، حيث ان وجود الارهابيين في المجتمع يمثل عملية ابادة للبشرية”، لافتا الى ان “هناك خطة لاعادة النازحين من الحكسة الى العراق لكن رفض من القوى الوطنية وتوجس القوى الامنية لاعادة هؤلاء المجرمين للعراق، ابعد فكرة العودة”.

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