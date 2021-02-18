الرشيد يمنح مهلة لضباط الدفاع والداخلية لتسديد أقساط السلف

2021/02/18 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن منح فترة امهال ثلاثة اشهر لتسديد اقساط السلف الشخصية التي قرر المصرف منحها لضباط وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن الامن الوطني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “دفع الاقساط يبدأ من الشهر الرابع لاستلام السلفة والبالغة (10) مليون كحد اعلى”.

واضاف انه “سيتم استقطاع الفائدة فقط دون القسط للاشهر الثلاثة الاولى من مدة السلفة ويبدأ استقطاع القسط والفائدة مجتمعة اعتبارا من الشهر الرابع من مدة السلفة”، مبينا ان “المصرف وفي وقت سابق وجه فروعه بترويج معاملات منح سلف للضباط من غير شرط التوطين”.



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