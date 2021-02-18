جنرال سوري: أميركا توفر غطاءً جويا واستخباريا لداعش

2021/02/18 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد الخبير العسكري السوري اللواء محمد عباس، الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بتوفير غطاء جوي واستخباري لتنظيم “ داعش” الاجرامي، لافتا الى ان عناصر التنظيم يتنقلون بواسطة عجلات عسكرية أميركية.

وقال عباس في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “ الولايات المتحدة الأميركية توفر غطاءً جويا واستخباراتيا لتنظيم داعش الاجرامي”، مشيرا إلى أن “التنظيم هو النسخة العربية لشركة بلاك ووتر الأميركية”.

وأضاف أن “ عناصر داعش في سوريا يتنقل بواسطة عجلات عسكرية أميركية”، لافتا إلى أن “اميركا تستخدم داعش كورقة لتدخلاتها في سوريا والعراق”.

وأوضح عباس، أن “الارهاب يمثل امتداداً للسياسة الأميركية”، مشيرا إلى أن “المجاميع الارهابية هي الجيوش البديلة التي تستخدمها واشنطن لتنفيذ مخططاتها”.



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