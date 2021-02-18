الحشد الشعبي : استشهاد واصابة ثمانية مقاتلين في التصدي لتعرض داعش في ديالى

2021/02/18 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد واصابة ثمانية مقاتلين في عملية التصدي لتعرض داعش في ديالى .وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي ، انهت الخميس، التعرض الارهابي الذي شنته فلول داعش الاجرامي شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى"، مبينة :" ان التعرض الارهابي اسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين ، ارتقوا خلال التصدي للتعرض الارهابي ، واصابة خمسة آخرين".وكانت قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تصدت مساء امس لتعرض لفلول داعش الاجرامي شمال خانقين./ انتهى7

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