اسعار النفط تتجاوز 65 دولاراً للبرميل

2021/02/18 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ارتفعت اسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل مكاسب هذا الاسبوع وبلغت اعلى مستوياتها في 13 شهرًا.وحسب رويترز ، قفز خام برنت 93 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 65.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0219 بتوقيت غرينتش ، مسجلا أعلى مستوياته منذ الاول من كانون الثاني.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتًا أو 1.2٪ إلى 61.90 دولارًا للبرميل ، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الاول من كانون الثاني ، 2020./انتهى7

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