سلطة الطيران المدني العراقية توضح بشأن حركة الملاحة خلال تطبيق الإغلاق الجزئي

2021/02/18 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، بشأن حركة الملاحة خلال تطبيق الإغلاق الجزئي، الذي سيبدأ من اليوم الخميس.

وذكر إعلام السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "إدارة سلطة الطيران المدني العراقي، تود أن توضح للمسافرين الكرام وللرأي العام بأن حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية العاملة في البلاد تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية".وأكدت السلطة عدم وجود أي تأخير أو تأجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه، خلال أيام حظر التجوال والذي سيطبق اعتباراً من مساء هذا اليوم الخميس في الساعة الثامنة".

وأضاف البيان، أن "السلطة تؤكد في الوقت ذاته حصولها على الاستثناءات والموافقات الرسمية من قبل الجهات العليا لحركة موظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر من وصولهم إلى المطارات، دون أي معوقات أو معرقلات في فترة حظر التجوال".

وسيبدأ تطبيق الإغلاق الجزئي، اليوم الخميس، حيث سيدخل حظر التجوال حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم في الساعة الثامنة مساءً وينتهي عند يوم الاثنين في الساعة الخامسة صباحاً.

وسيكون الحظر الشامل للتجوال طيلة أيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي في بقية أيام الأسبوع، مع إغلاق المولات والمراكز الترفيهية، والمساجد، وعدد من مرافق الحياة الأخرى، إضافة إلى منع إقامة مجالس العزاء.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فرض غرامات قدرها 5 ملايين دينار على كل من يخالف شروط الإغلاق بالنسبة للمشمولين بقرارات اللجنة، وغرامة 25 ألف دينار، على كل شخص لا يرتدي الكمامة خلال تجوله في الشارع.

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