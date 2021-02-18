محافظ النجف: عمل مستمر لفتح معبر حدودي جديد مع السعودية

2021/02/18 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، العمل مستمر لفتح معبر حدودي جديد للمحافظة مع السعودية ليكون نافذة للتعاون وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الحجاج بين البلدين.

وقال الياسري، في تصريح صحفي، إن "السلطات المحلية في المحافظة بدأت بالعمل منذ مطلع شهر كانون الاول الماضي، على تنفيذ الطريق البري الرابط بين المحافظة والحدود السعودية بهدف فتح معبر جديد يسهم بإحياء المناطق السياحية والأثرية وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الحجاج بين العراق والسعودية".

وأضاف، "نأمل بتحويل السيطرة الحدودية بين العراق والسعودية إلى منفذ حدودي يضم مناطق للتبادل التجاري على غرار منفذي عرعر والجميمة الحدوديين بين البلدين".

وتابع الياسري، قائلاً، أن “الأزمة المالية والحرب ضد داعش عام 2014 تسببت بتأخير إنجاز هذا المشروع الذي تتولى شركات وزارة الإعمار والإسكان العراقية تنفيذه”.

وكشف محافظ النجف أن “العراق اتفق مع السعودية على فتح منافذ حدودية بينهما ومن المؤمل أن يكون هذا الطريق أحد هذه المنافذ الحدودية للتبادل التجاري وحركة الحجاج ويشكل نقلة اقتصادية وزراعية وصناعية وعمرانية كبيرة للمحافظة”.

وبدوره، قال مسؤول شعبة الطرق والجسور في محافظة النجف حيدر حامد، إن "وزارة الإعمار والإسكان العراقية تعمل على تنفيذ الطريق الرابط بين العراق والسعودية بطول 239 كيلومترا على مراحل وبكلفة إجمالية تصل إلى 168 مليار دينار عراقي".

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