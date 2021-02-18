الرشيد يحفز ضباط الداخلية والدفاع على الاقتراض منه بمنحهم فترة إمهال 3 أشهر

2021/02/18 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس، منح فترة امهال ثلاثة اشهر لتسديد اقساط السلف الشخصية التي قرر المصرف منحها لضباط وزارتي (الدفاع والداخلية ) والامن الوطني

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف بان دفع الاقساط يبدا من الشهر الرابع لاستلام السلفة والبالغة (10) مليون كحد اعلى

واضاف انه سيتم استقطاع الفائدة فقط دون القسط للاشهر الثلاثة الاولى من مدة السلفة ويبدأ استقطاع القسط والفائدة مجتمعة اعتبارا من الشهر الرابع من مدة السلفة

يشار الى أن المصرف وفي وقت سابق وجه فروعه بترويج معاملات منح سلف للضباط من غير شرط التوطين.

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