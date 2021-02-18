العراق يشارك في محادثات ’أستانة 15’ ويجدد التذكير بموقفه من الأوضاع في سوريا

2021/02/18 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفصحت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن موقف العراق من الأوضاع السياسية في سوريا خلال مشاركة الوفد الرسمي بمحادثات أستانة 15.

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وقالت الخارجية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2021) إن "سفير جمهورية العراق في روسيا الاتحادية عبد الرحمن حامد الحسيني شارك في اجتماعات (الأستانة 15) التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية برعاية الدول الضامنة لحل الأزمة السورية، والتي تم دعوة العراق إليها للمشاركة بصفة مراقب دولي".

وبحسب البيان، "أجرى رئيس الوفد العراقي على هامش أعمال المباحثات لقاءات مع وفود الدول المشاركة وهي كل من سوريا وتركيا وإيران والأردن ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، بالإضافة إلى مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا السيد الكسندر لافرنتييف".

أوضح ممثل العراق خلال لقاءاته، "موقف السياسة الخارجية للعراق تجاه الأوضاع في سوريا، والمتمثل بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وعودة اللاجئين إليها".

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