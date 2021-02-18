كركوك... سولاف بطلا بكرة الطائرة

2021/02/18 | 09:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز فريق سولاف بطولة كرة الطائرة للفرق الشعبية التي نظمها نادي سولاف الرياضي بالتعاون مع مؤسسة قيم الشبابية، بعد ان فاز على فريق الحويجة في المباراة الختامية التي جرت على قاعة نادي سولاف الرياضي بمدينة كركوك يوم الاربعاء 17/2/2021، بحضور الاوساط الرياضية وجمهور اللعبة.

وشهدت نهاية البطولة توزيع الكؤوس والميداليات على الفريقين الفائزين بالمركزين الاول والثاني.

يذكر ان (14) فريقا شعبيا بكرة الطائرة شارك في البطولة التي جرت وفق نظام التسقيط الزوجي.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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