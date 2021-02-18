النفط تقفز فوق 65 دولاراً للبرميل

2021/02/18 | 10:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌ النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل مكاسب هذا الأسبوع وبلغت أعلى مستوياتها في 13 شهرًا ، حيث أغلقت موجة البرد القارصة تكساس والمناطق المحيطة بها.وقفز خام برنت 93 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 65.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0219 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ الأول من يناير كانون الثاني.وارتفعت العقود …

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