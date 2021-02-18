سلطة الطيران المدني تصدر تنويهآ بشأن الرحلات الجوية خلال الحظر

2021/02/18 | 10:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الخميس أن تسيير الرحلات الجوية من وإلى البلاد ستستمر على نفس الوتيرة خلال سريان مدة الحظر.وقالت السلطة في بيان اليوم، إن حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية العاملة في البلاد تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية ولا يوجد أي تاخير أو تأجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات …

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