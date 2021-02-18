2021/02/18 | 10:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار العربية

الخميس 18 فبراير 2021 | 10:01 صباحاً

| عدد القراءات : 28

لبنان..



عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء

تسببت العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حالياً في انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات وكافة مناطق البلاد.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان (إدارة الكهرباء العمومية) في بيان أن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها، تواصل جهودها لإصلاح الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية تدريجيا إلى مختلف المناطق.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، انقطع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية.

يذكر أن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان ستستمر حتى يوم الجمعة، ويصاحبها برد قارس وصقيع استثنائي، وأدت إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج التي غمرت الطرق والسيارات وقطعت الطرق الجبلية إلى جانب توقف العمل في الموانىء البحرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).