" تجربة مختلفة تماما".. مسبار ناسا سيسجل أصوات كوكب المريخ لأول مرة

2021/02/18 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "space" أن تجربة مسبار ناسا "بيرسيفيرانس"، الذي سيهبط مساء اليوم على سطح كوكب المريخ، مختلفة تماما عن باقي محاولات استكشاف الكوكب الأحمر.

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