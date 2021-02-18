العراق مقبل على أمطار رعدية في 8 محافظات

2021/02/18 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن أمطاراً رعدية ستكون في محافظات دهوك، وأربيل، والسليمانية، ونينوى، وميسان، وذي قار، والمثنى، والبصرة.

ووفقاً لجداول صادرة عن الهيأة، فإن “الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، وطقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية، مع انخفاض درجات الحرارة قليلاً”.

وأضافت، أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً ممطراً وسيشهد حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”، بينما يوم غد، سيعود الطقس إلى الصحو والغيوم بالمنطقة الجنوبية، والشمالية ستبقى الأمطار فيها، والوسطى ستكون خالية من الأمطار.

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