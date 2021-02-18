نائب سابق: وجود قوات حلف الناتو يعد احتلالا جديدا للعراق

2021/02/18 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعتبر عضو مجلس النواب السابق عزيز شريف المياحي ، الخميس، أن أي تواجد لقوات اجنبية بما فيها الناتو يعد احتلالا جديدا للعراق، مشيرا إلى أن الوضع في العراق مستقر ولسنا بحاجة لا ي قوات اجنبية بما فيها الناتو .

وقال المياحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سلامة ووحدة العراق أمر لا تفريط فيه”، مشيرا إلى أن “وجود اي قوات الأجنبية بما فيها الناتو يعد مخالفا لقرار مجلس النواب”.

وأضاف أن “مجلس النواب صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية ومن ضمنها قوات حلف الناتو”، لافتا إلى أن “المستهدف الوحيد هو الحشد الشعبي”.

وأشار المياحي إلى أن “إخراج القوات الأجنبية وحلف الناتو هو المخرج الوحيد للخلاص من الاحتلال الأجنبي بكل مسمياته”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي حذر في وقت سابق، من تفاقم التوتر في العراق نتيجة الزيادة المفترضة في قوات الناتو، مؤكدا أن العراق لا يحتاج لوجود قوات اجنبية على أراضيه لأنه يمتلك قوات أمنية وجيش وحشد شعبي قادرة على ضبط الأمن والاستقرار وردع الإرهاب.



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