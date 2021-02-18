أوروبا تتأهب لمواجهة تحديات القرن .. الصحة والتنمية المستدامة والمناخ في الصدارة

2021/02/18 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت المفوضية والممثل السامي الأوروبي أمس، أجندة جديدة لتعزيز مساهمة الاتحاد الأوروبي في تعددية الأطراف القائمة على القواعد، لتحدد توقعات التكتل في النظام المتعدد الأطراف وطموحاته.وتقترح الأجندة الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الحلول المتعددة الأطراف للتحديات العالمية، مشيرة إلى سعي الاتحاد لأن يقوم بأداء واحد كي ينجح كواحد.وتقول الأجندة […]

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