الهجرة والمهجرين تعتزم فتح مكتب لها في بعشيقة بنينوى

2021/02/18 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن عزم وزارة الهجرة والمهجرين فتح مكتب لها في ناحية بعشيقة ، شمال شرق الموصل .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان الهدف من فتح المكتب هو التنسيق والتواصل مع العوائل المهجرة العائدة الى الناحية ، من اجل تقديم الخدمات والمساعدات الضرورية لها ، خصوصا وان الناحية سجلت اعدادا كبيرة من النازحين خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظة نينوى "./انتهى

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