المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف يستنكر ويتهم عناصر وصفها بالمحسوبة على مكتب رئيس الوزراء

2021/02/18 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عبر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف عن استنكاره واستهجانه لقيام عناصر ،وصفها بالمحسوبة على المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، بنشر فيديو يتضمن صورة النائبة نصيف مع عبارات مسيئة، بالاضافة الى سرقة انجازات الآخرين في مكافحة الفساد وخصوصاً في قطاع الكهرباء .وذكر المكتب الإعلامي للنائبة نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه، اليوم:" من المؤسف أن بعض المحسوبين على المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مندفعون بشدة ويتخبطون في الترويج الإعلامي بشكل يسيء الى السيد الكاظمي بدلاً من أن يخدمه، ومن بين أخطائهم هو الفيديو الترويجي الذي نشروه حول مكافحة الفساد والذي قام بإعداده الإعلامي (م.ع) والمتضمن إساءة مباشرة للنائبة نصيف، إذ تم نشر صورتها مع عبارة مضمونها (أم أن أموال الفاسدين ستشتري الأفواه) و (رغم ذلك بقيت أموالهم تحرك الإعلام بتأليف قصص عن تعرضهم للتعذيب والإهانة) ".وأضاف :" ان صانع الفيديو يسرق انجازات الآخرين وينسبها للكاظمي، ومن بينها مكافحة الفساد في وزارة الكهرباء التي هي جهد يسجل للنائبة نصيف التي نشرت العديد من البيانات المرفقة بمئات الوثائق عن فضائح الفاسدين في الوزارة، وبالتالي فقد أساء الفيديو للكاظمي عندما ألصق به إنجازات الآخرين ".وختم المكتب الإعلامي للنائبة نصيف بيانه بالقول :" لقد قلناها ونكررها اليوم، إن النائبة نصيف لاتقاضي إعلامياً، ولا عيب في أن يبحث السيد (م.ع) عن رزقه، لكننا نسجل استنكارنا واستهجاننا لهذا الفيديو المسيء، ونأمل أن يطلع عليه الكاظمي ويصدر توضيحا حول ما ورد فيه من إساءات، علماً بأننا على دراية بحقائق الأمور، وإذا عدتم عدنا "./انتهى7

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