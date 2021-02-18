الحشد الشعبي يتهم أطرافا كردية بالوقوف وراء قصف اربيل

2021/02/18 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم القيادي في الحشد الشعبي، محمد البصري، اليوم الخميس، أطراف كردية بالوقوف وراء عملية قصف اربيل الأخيرة....

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