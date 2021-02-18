العمل النيابية ترفع توصية بشأن شمول العائلات فوق خط الفقر بشبكة الحماية الاجتماعية

2021/02/18 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الخميس، تخصيص تريليون و300 مليار دينار للإعانة الاجتماعية في موازنة 2021، فيما أوصت بشمول طبقة فوق خط الفقر بشبكة الحماية الاجتماعية.وقال عضو اللجنة النائب اسعد العبادي في حديث صحفي، إن "الموازنة التي جاءت من الحكومة كان مخصصاً فيها مبلغ ترليونان و600 مليار دينار الى شبكة الحماية الاجتماعية"، مبيناً أنه "بسبب ضغط الإنفاق والمناقلة التي حدثت ضمن ابواب الموازنة تمت مناقلة المبلغ الى ابواب اخرى".وأضاف، أن لجنته "التقت اللجنة المالية وشرحت لاعضائها آلية شمول هذه الشرائح"، مؤكدا انه "كان هناك نوع من اللغط في بعض التصريحات التي تقول انه يوجد عدد من المستفيدين في شبكة الحماية هم فوق خط الفقر وليس تحته".وتابع العبادي أن "لجنة العمل طلبت شمول هذه الفئة الهشة التي عانت قبل جائحة كورونا وطلبت ايضا تدخل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ومن خلال تواصله مع اللجنة المالية تمت اعادة مبلغ ترليون و300 مليار دينار وهو مخصص للاعانة الاجتماعية فقط".وبشأن ذوي الإعاقة قال العبادي: "يوجد راتب المعين المتفرغ ، إذ إن كثيراً من هذه العوائل لديها أموال تراكمية في ذمة الدولة للسنوات 2017 و2018 و2019"، مبيناً أنه "بعد اقرار اللجنة الطبية التي تحدد نسبة العوق تم شمول 50 الف مستفيد في عام 2020، وفتح باب الشمول لـ 50 الف مستفيد آخر".

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