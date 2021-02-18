النفط تعلن حجم الصادرات والإيرادات النفطية خلال الشهر الماضي

2021/02/18 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الخميس، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليوناً و(922) ألفاً و(697) برميلاً، بإيرادات بلغت (4) مليارات و(765) مليون دولار".وأشار البيان، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليوناً و(870) الفاً و(503) براميل، بإيرادات بلغت (4) مليارات و(602) مليون و(609) آلاف دولار".ولفت إلى أن "الكميات المصدرة من نفط كركوك كانت عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(52) الفا و(194) برميلاً، بإيرادات بلغت (162) مليونا و(391) الفاً و(98) دولاراً"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (53.586) دولاراً".وأوضح، أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".وتابع، أن "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق إيراد إضافي خلال شهر كانون الثاني الماضي، بلغ كإيراد كلي (88) مليوناً و(635) الفا و(488) دولاراً".

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