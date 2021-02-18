تحرك برلماني لاستثمار الاراضي الزراعية لبناء مزيد من المدارس

2021/02/18 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي، الخميس ، ان الفترة القادمة ستشهد بناء المزيد من المدارس في بغداد والمحافظات عبر استثمار الأراضي الزراعية.

وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة النيابية برئاسة النائب الاول مهمة جدا للضغط على الحكومة في تفعيل موضوع بناء المدارس المهدمة”.

وأضاف أن “البلاد ستشهد نموا اقتصاديا ملحوظا في بناء المدارس خلال الفترة المقبلة”، مشيرا الى أن “هناك تحركا برلمانيا من اجل الضغط على الحكومة لاستغلال الأراضي الزراعية في بناء المزيد من لمدارس فس بغداد والمحافظات”.

ولفت العكيلي إلى أن “هناك الكثير من المناطق في بغداد والمحافظات المكتظة بالسكان بحاجة الى بناء مدارس”، مبينا أن “هناك العديد من الأراضي الزراعية بالإمكان استغلالها وتحويلها إلى مدارس حكومية من اجل تطوير التعليم في البلاد”.



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