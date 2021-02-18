2021/02/18 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يستمر نادي ريال مدريد في التحضير لمواجهته المنتظرة، يوم السبت القادم، أمام بلد الوليد على ملعب نويفو خوسي زورييا، في إطار الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويبدو أن فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لن ينجح في استعادة أي من المصابين الـ 8 سيرجيو راموس وإدين هازارد ومارسيلو وداني كارفخال ورودريجو جويس وفيديريكو فالفيردي وألفارو أودريوزولا، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو، قبل المباراة.

وكانت عودة الثلاثي هازارد ورودريجو وفالفيردي لملامسة الكرة خلال تدريبات الثلاثاء قد منحت بعض الأمل، خاصة بالنسبة لفالفيدري، بشأن إمكانية انضمامهم للمجموعة قريبًا، إلا أن تدريبات الاربعاء شهدت تواجد الثلاثي في صالة الجيم بجانب راموس وكارفخال ومارسيلو، في الوقت الذي أدى فيه أودريوزولا وميليتاو تدريبات في الجيم والملعب كذلك، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وكعادته مؤخرًا، استعان زيدان بعدد من الشباب لتعويض الغيابات الكبيرة في صفوف فريقه إذ انضم للتدريبات كل من ميجيل جوتييريز ومارفين وفيكتور تشوست ودييجو ألتوبي وأنطونيو بلانكو وسيرجيو أريباس، بالإضافة إلى ثيو زيدان، نجل زين الدين زيدان.

وجاء انضمام زيدان الصغير، وهو ثالث أبناء المدير الفني للميرينجي، للتدريبات لليوم الثاني على التوالي من أجل تعويض الغيابات في الفريق.

وسبق لزيدان أن قام بتدريب ابنه إنزو ولوكا، قبل أن يقرر رحيلهم عن الفريق في ظل عدم إمكانية حصولهما على فرصة مع تواجد العديد من النجوم في صفوف النادي الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يستعين بنجله لتعويض الغيابات في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يستعين بنجله لتعويض الغيابات في ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).