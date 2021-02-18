’’ضربها وحاول سرقة قلادة ترتديها’’.. شرطة بغداد تعتقل متهماً بالاعتداء على طبيبة

2021/02/18 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة بغداد، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، إلقاء القبض على متهم أقدم على الاعتداء بالضرب ومحاولة سرقة قلادة إحدى الطبيبات في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه تم "القبض على متهم حاول سرقة طبيبة بالإكراه، بعد ما قام بضربها في منطقة الأنف والرأس عندما كانت جالسة في سيارتها، محاولاً قطع القلادة الذهبية التي كانت ترتديها".

وأضافت، أن "مفارز فوج طوارئ بغداد السادس تحركت بشكل فوري، وألقت القبض عليه، واقتادته إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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