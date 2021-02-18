الغارديان: بايدن يواجه أول اختبار حقيقي بعد هجوم أربيل

2021/02/18 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه أول اختبار حقيقي له مع إيران، في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي أصاب قاعدة أمريكية شمال العراق، والذي أسفر عن مقتل متقاعد مدني وإصابة جندي أمريكي، في أدمى هجوم منذ نحو عام.ورجحت الصحيفة، في تقرير أن يكون الهجوم يهدف إلى اختبار “حزم” الرئيس الأمريكي …

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