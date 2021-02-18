المفوضية قلقة من ارتفاع مؤشر إصابات كورونا في البصرة وتقدم توصياتها

2021/02/18 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، الخميس، عن قلقه من ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، محذراً المواطنين من الاستهانة بالوسائل الوقائية.

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وقال مدير المكتب مهدي التميمي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2021)، إنه "يراقب بقلق استمرار ارتفاع الاصابات في محافظة البصرة مع انخفاض كبير في مستوى الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي وهما من اهم العناصر الفاعلة التي تساهم بشكل كبير بتجنب الإصابة و لأجل حماية النظام الصحي و التعاون مع المؤسسة الصحية ولديمومة استمرارها وكذلك لغرض العمل على عدم الوصول لاجراءات وقائية مشدده وتجنب الحظر الشامل".

واضاف التميمي ان "المكتب يوجه نداء إلى أهالي البصرة الكرام بالمزيد من الوقاية ولبس الكمامات واتباع وسائل التعقيم والتباعد الصحي حتى نعبر هذه الأزمة ان شاء الله بكل نجاح"، محذراً من "الاستهانة بهذه الوسائل الوقائية".

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