العيادات الطبية الشعبية واللجان الطبية:مستمرون بالدوام الرسمي خلال فترة الحظر

2021/02/18 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية

عن استمرار الدوام في العيادات الطبية

الشعبية واللجان الطبية خلال ايام

الحظر الشامل الذي فرض للحد من انتشار

فايروس كورونا وحسب تعليمات اللجنة

العليا للصحة والسلامة ا

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