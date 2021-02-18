تطهير قناة السلاميات الاروائية في بغداد ووزارة الموارد المائية تهيب المواطنين

2021/02/18 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة المائية ان كوادر شعبة ري

الكاظمية التابعة لمديرية الموارد

المائية بغداد تواصل أعمالها بتطهير

قناة السلاميات الاروائية من جهة منطقة

الشعلة شارع ٦٠ وصولاً الى قنطرة سكة

القطار مروراً ببقية ال

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