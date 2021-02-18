الدولار يرتفع بأسعار جديدة مقابل الدينار في بغداد والمحافظات

يس عراق – بغداد
تنشر “بغداد اليوم”، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات:
وجاءت الاسعار كالاتي:
بغداد – السعر في بورصة الكفاح
146,100
….
السعر في الصيرفات ( تقريبي )
145,500
146,500
البصرة / بورصة
146,200
الموصل / جملة
146,250
اربيل / بورصة
146,200
السليمانية / بورصة
146,275
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