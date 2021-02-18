الدولار يرتفع بأسعار جديدة مقابل الدينار في بغداد والمحافظات

2021/02/18 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر “بغداد اليوم”، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات:

وجاءت الاسعار كالاتي:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

146,100

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

145,500

146,500

البصرة / بورصة

146,200

الموصل / جملة

146,250

اربيل / بورصة

146,200

السليمانية / بورصة

146,275

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