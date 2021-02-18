انطلاق تظاهرات امام السفارة التركية ببغداد احتجاجاً على توغل الجيش التركي

2021/02/18 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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احتجاجاً على توغل الجيش التركي..



انطلاق تظاهرات امام السفارة التركية بالعاصمة بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانطلاق تظاهرات امام السفارة التركية بالعاصمة بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "تظاهرات جماهيرية انطلقت امام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجاً على توغل الجيش التركي بالاراضي العراقية".

واضاف ان "القوات الامنية أغلقت الطرق المؤدية حول مقتربات السفارة بمنطقة الوزيرية".

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