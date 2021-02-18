القبض على عصابة لسرقة الدراجات جنوبي بغداد

2021/02/18 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ،اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية وعجلات "التكتك " جنوبي العاصمة بغداد .

اعلنت المديرية في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه ان مكتب إجرام المحمودية القى القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم مسدس صوتي وقناع وجه ودراجة مسروقة ، مبينة أن المتهمين اعترفوا بقيامهم بأكثر من ثماني سرقات لدراجات نارية وعجلات "التك تك" ، وأضافت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

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