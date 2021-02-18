2021/02/18 | 11:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الأربعاء أنّ ثلث أفراد القوات المسلّحة الأميركية يرفضون تلقّي اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 على الرّغم من أنّ فيروس كورونا مستشرٍ في صفوفهم وأنّهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكّان الولايات المتّحدة.وقال الميجور جنرال جيف تاليافيرو خلال جلسة استماع في الكونغرس إنّ “معدّلات القبول تناهز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: ثلث العسكريين الأميركيين يرفضون تلقّي اللّقاح المضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: ثلث العسكريين الأميركيين يرفضون تلقّي اللّقاح المضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).