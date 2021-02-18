وفاة 160 ألف شخص في المدن الخمس الكبرى بسبب تلوث الهواء 

2021/02/18 | 11:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوالالمبور,-(أ ف ب) – تسبّب تلوّث الهواء الخطير بنحو 160 ألف وفاة مبكرة العام الماضي في المدن الخمس الأكثر اكتظاظاً بالسكّان في العالم، على الرّغم من مساهمة إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بتحسين جودة الهواء في بعض المناطق، وفق ما أفادت منظمة بيئية الخميس.وسجل أكبر عدد من الوفيات في نيودلهي، المدينة الأكثر تلوّثاً […]

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