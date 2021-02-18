ليلة ثانية من التظاهرات العنيفة في إسبانيا احتجاجاً على سجن مغنّي راب

2021/02/18 | 11:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد-(أ ف ب) – شهدت إسبانيا الأربعاء لليلة الثانية على التوالي تظاهرات عنيفة احتجاجاً على سجن مغنّي راب بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي والشرطة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وفي العاصمة مدريد تجمّع المئات في “بويرتا ديل سول”، في ظلّ انتشار أمني مكثّف، رافعين لافتات كتب عليها “كفى رقابة” و”الحرية” لبابلو […]

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