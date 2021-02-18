سلطة الطيران المدني تؤكد استمرار الرحلات الجوية خلال الحظر

2021/02/18 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت سلطة الطيران المدني :" ان ن تسيير الرحلات الجوية من والى البلاد سيستمر على نفس الوتيرة خلال سريان مدة الحظر ".وقالت السلطة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه اليوم:" ان حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية ولا يوجد أي تاخير او تأجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة ، خلال ايام حظر التجوال والذي سيطبق اعتباراً من الساعة الثامنة مساء هذا اليوم الخميس ".وأكدت حصولها على الاستثناءات والموافقات الرسمية من قبل الجهات العليا لحركة موظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر ، دون اي معوقات او معرقلات في فترة حظر التجوال .وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أصدرت عدة تعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، من بينها فرض حظر تجوال كلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة فجراً في باقي أيام الأسبوع، وفرض غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامة الطبية، ومنع إقامة مجالس العزاء ومناسبات الأفراح وغلق دور العبادة واجراءات اخرى./انتهى7

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