2021/02/18 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة نداء الى الاهالي للمزيد من الوقاية ولبس الكمامات واتباع وسائل التعقيم والتباعد الاجتماعي ، لتقليل الاصابات بفايروس كورونا.وقال المكتب في بيان صحفي "اننا نراقب بقلق استمرار ارتفاع الاصابات في محافظة البصرة مع انخفاض كبير في مستوى الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي ، وهما من اهم العناصر الفاعلة التي تسهم بشكل كبير في تجنب الاصابة و حماية النظام الصحي ".واكد اهمية التعاون مع المؤسسة الصحية ، والعمل على عدم الوصول لاجراءات وقائية مشددة وتجنب الحظر الشامل ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب حقوق الانسان بالبصرة يوجه نداء للاهالي لتجنب الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب حقوق الانسان بالبصرة يوجه نداء للاهالي لتجنب الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).