سفارة دبلوماسية أم ثكنة عسكرية لارعاب مواطني العاصمة بغداد؟

2021/02/18 | 11:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف ترند العراق اليوم الخميس حافل بأربعة وسومات مهمة وصلت نصاب الترند هي (#سفارة_ارعاب_المواطنين و#الثورة_الإسلامية و#كورونا و#الحشد_الشعبي)....

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